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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط 10 هجمات لطالبان بعبوات ناسفة في أفغانستان

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
هجمات لطالبان
هجمات لطالبان
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أحبط الجيش الوطني الأفغاني ما لا يقل عن 10 انفجارات محتملة بعبوات ناسفة في عدة أقاليم بالبلاد.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان اليوم الجمعة - حسب ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن مسلحي طالبان زرعوا عبوات ناسفة بدائية الصنع على الطرق العامة إلا أن قوات الجيش رصدتها وأبطلت مفعولها خلال عمليات متعددة في أقاليم قندهار وزابول وأرزجان.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر "زرعت طالبان 10 عبوات ناسفة على الطرق العامة في قندهار وزابول وأرزجان ورصدتها قوات الجيش الأفغاني وفككتها أمس".

ولم يخض البيان في تفاصيل الحادث لكنه قال إن الجيش الوطني "يخاطر بحياته لإنقاذ الناس" في إطار واجباته ووطنيته.
فيما لم تعلق طالبان حتى الآن على تلك الأنباء.

من ناحية أخرى، لقى ما لا يقل عن 11 عنصرا من طالبان مصرعهم وأصيب 15 آخرون خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في منطقتي بانجواي وزيراي بإقليم قندهار الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر "قُتل 11 من عناصر طالبان وأصيب 15 آخرون بعد أن هاجموا مواقع في منطقتي بانجوي وزيراي بإقليم قندهار الليلة الماضية".

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