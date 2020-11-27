«نشر الغسيل» يقتل «ياسمين» في بني سويف

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الجمعة، بعد أن سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بقرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف أثناء قيامها بنشر الغسيل.وتلقى العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الفشن بوصول ربة منزل جثة هامدة وتم وضعها في مشرحة المستشفى.وعلي الفور انتقل العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن والرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى المستشفى، حيث تبين من تحقيقات رجال المباحث أن الجثة لربة منزل تدعى «ياسمين. ع» (22 سنة) ومقيمة بقرية صالح فريد.وباستدعاء الدكتور فاروق زهران، مفتش الصحة، تبين وجود جروح وكسور بالجمجمة وكدمات شديدة وأن سبب الوفاة نزيف في المخ نتيجة سقوط من أعلى وبعد إجراء التحريات وسؤال أقارب ربة المنزل تبين أنها لقيت مصرعها بعد أن سقطت من الطابق الثالث أثناء قيامها بنشر الغسيل فوق سطح المنزل لتلقى مصرعها في الحال.تم تحرير محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.