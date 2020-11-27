موسكو: العمل على منظومة الصواريخ الدفاعية إس-500 سينجز في 2021

أكد نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، أندريه يودين، أن العمل على أحدث الأنظمة الصاروخية الروسية للدفاع الجوي "إس-500" سينجز في عام 2021.وقال يودين في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر"، لسان حال وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: " من المخطط إنجاز العمل على تطوير النظام المتنقل للدفاع الجوي والصاروخي "إس-500" في العام القادم".يُذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد صرح في وقت سابق بأن أنظمة "إس-500" خاضعة للتجارب، ويتم شراء بعض مكوناتها للبدء بالإنتاج المتسلسل للأنظمة، بينما أشارت مصادر روسية إلى أنه من المتوقع بدء تسليم منظومة الدفاع الصاروخي الجديدة "إس-500" للقوات المسلحة الروسية في 2025.