بـ1.2 مليار.. الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 30 مجزرًا

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه جاري العمل على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص 28 مجزرًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على صحة المواطنين وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.وتلقى شعراوي تقريرًا- وفق بيان للوزارة اليوم الجمعة- حول المتابعة الميدانية والزيارات لقطاع التنمية الريفية والحضرية بالوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع ممثلي الجهاز المركزي للتعمير والمحافظات وذلك لعدد 30 مجزرًا في 18 محافظة التي من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل 30 يونيو من العام المقبل وتمثل الأعلى فى معدلات الذبيح ونسب التنفيذ.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى حوالي مليار و200 مليون جنيه، وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع في تلك المجازر حوالي 56%، وتصل طاقة الذبيح بها سنويًا حوالي 375 ألف رأس، موضحًا أنه من المقرر خلال مطلع شهر ديسمبر القادم أن يتم الانتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل حوالي 31 مليونًا و300 ألف جنيه ويخدم 50 ألف مواطن وبطاقة ذبيح 2482 رأسًا سنويًا، ولقانة في محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه الذي سيخدم 11 قرية تابع بعدد سكان 35 ألف نسمة وبطاقة ذبيح 2634 رأسًا في السنة.وأكد شعراوي، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزًا بتمويل من الوزارة على 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقرى، مشددًا على أهمية الإلتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى والتي ستنتهى وفقًا للمخطط في يونيو 2021 ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر.