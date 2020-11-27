ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزله بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عامل أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بحثًا عن الثراء السريع بمدينة الخانكة.وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله الكائن بناحية كفر حمزة دائرة المركز.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المنزل المدعو "ع. ش. ي" (49 عامًا- عامل) ومقيم كفر حمزة المركز، أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.وكشفت التحريات وجود حفرة داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضي بعمق حوالي 4 أمتار وقطر 1.5 متر، وتم التحفظ على أدوات الحفر، وضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.