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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3568 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:40 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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سجلت بلغاريا 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت بيانات رسمية نقلتها وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 162 حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا إلى 88 ألفا و224 حالة، من بينهم 6655 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات و430 في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.. مشيرة إلى أنه تم كذلك تسجيل 2255 حالة شفاء جديدة.

وشهدت العاصمة "صوفيا" أكبر عدد من الإصابات الجديدة تليها بلوفديف وفارنا ثم بورجاس.

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