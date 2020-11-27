الولايات المتحدة تسجل 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 110 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1232 حالة وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.وذكرت إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية - وفقا لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12 مليونا و883 ألفا و264 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 263 ألفا و455 حالة وفاة.