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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 110 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1232 حالة وفاة خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وذكرت إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية - وفقا لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12 مليونا و883 ألفا و264 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 263 ألفا و455 حالة وفاة.

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