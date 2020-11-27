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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هولندا: إصابات كورونا تصل لـ511 ألفا والوفيات 9260

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:35 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 511 ألفا و162 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة أمستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس قد وصل إلى 9260، في حين تعافى من المرض 6801 من المصابين حتى صباح الجمعة.

ومر حوالي 39 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في هولندا.

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