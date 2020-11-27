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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الذهب يتجه لتراجع أسبوعي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجع الذهب اليوم الجمعة ويتجه إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يوازن المستثمرون بين شكوك بشأن لقاح لكوفيد-19 يتصدر الترشيحات وتفاؤل بأن اللقاحات ستصل في وقت أقرب من المتوقع.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.40 دولار للأوقية (الأونصة) بانخفاض أسبوعي 3.2 بالمئة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1807 دولارات.

تعثرت الأسهم الآسيوية عن بلوغ مرتفعات قياسية بعد أن واجهت أسترازينيكا تساؤلات صعبة بشأن مدى نجاح لقاحها، والتي قد تعرقل سرعة حصوله على موافقات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس كايل رودا "بالنسبة للأسواق، لا أعتقد أن ذلك يغير تصور أنه سيكون هناك لقاح في وقت أقرب من المتوقع".

وأضاف رودا أن المستثمرين يشرعون في الشراء على أساس أن التعافي الاقتصادي سيكتسب زخما في 2021، وهذا يدفعهم إلى تسييل حيازاتهم من الذهب.

ومما حد من انخفاض الذهب، نزل الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة على خلفية أنباء إيجابية بشأن لقاحات كوفيد-19 وآمال في انتقال أكثر سلاسة إلى إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.22 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.3 بالمئة إلى 949.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2391.7 دولار.

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