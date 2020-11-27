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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«غراب للنشر» تطرح رواية «100 يوم قبل الأربعين»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:11 ص
100 يوم قبل الأربعين
100 يوم قبل الأربعين
نضال ممدوح
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صدرت مؤخرا عن دار "غراب للنشر والتوزيع" رواية بعنوان "100 يوم قبل الأربعين" من تأليف الكاتب السكندري حسام باظة.

ما يميز الرواية هو التسلسل العادي للأحداث، والتنوع في بعض اللحظات بين فضاء وحدث معين، وآخر لا ينسجم من حيث الموقف والوقائع. وهي تقنية جعلت الرواية حمالة لأوجه عدة من اللحظات السعيدة والتعيسة.

يتابع الناقد محمد أسامة في كلمته على الغلاف الخلفي للرواية: ألفت البطلة، ذات الوجه الدميم، كما أشار إلى ذلك الكاتب، وكما وصفها في كثير من اللحظات؛ تخترق حاجز الصمت والكتمان، لتعبر عن امتعاضها من ذاتها، وانكشاف بؤر التوتر النفسي والاجتماعي لديها.

وتنسج خيوط اللعبة المركزة على المظاهر والظواهر الاجتماعية المميزة لحالتها، فتجرب كل الطرق للوصول إلى هدفها، لكن المائة يوم كانت مخيبة للآمال، ودافعة إلى جلب الخيبات والمآزق. حتى انتهت الفترة، وبدأ العد التنازلي نحو النهاية، ففي اليوم الثاني لعيد ميلادها الأربعين، اختار القدر أن يكون حسين (الرجل الطائش في حياته، غير المستقر، المتقاعد من سلك الشرطة) الحلَّ الذي ينهي التوتر، أو الغيث الذي يوقف العاصفة.

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