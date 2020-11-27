«البيان» الإماراتية: أردوغان سيكون تحت مقصلة العقوبات الشهر المقبل

تناولت صحيفة البيان الإماراتية، في افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، السياسات التركية والانتفاضة الأوروبية ضد سياسات أردوغان من خلال تصويت برلمانها بالإجماع على إدانة خطواته الاستفزازية.وتحت عنوان "أردوغان ومقصلة العقوبات" أكدت البيان، أن النظام التركي بقيادة أردوغان سيكون مصيره الفشل الذريع، وسيلقى نهاية قريبة، حيث بدأت قدراته تتفتت يومًا تلو آخر، في ظل إجماع عالمي ضد سياساته الإرهابية، وتلويح بعقوبات ردعية صارمة، ليكون عبرة لغيره في ظل حرصه على نشر الإرهاب، لتحقيق أحلام مريضة واستعادة أمجاد عفا عليها الزمن.واعتبرت أن النظام التركي أسس الإرهاب في المنطقة، فهو يستمد من أيديولوجيته المسمومة كل أشكال الحقد والعنصرية والوحشية، ولم يكتف بفتح الباب للإرهابيين لنشر الفوضى، وإنما طالت اعتداءاته أراضي دول ذات سيادة، في تحدٍّ سافر للقوانين الدولية، هذه الاعتداءات ونشر الإرهاب تأتي لضمان المصالح وتوسيع النفوذ في المنطقة.وأشارت الصحيفة، إلى أن أوروبا انتفضت ضد سياسات أردوغان من خلال تصويت برلمانها بالإجماع على إدانة خطواته الاستفزازية، وسيكون تحت مقصلة العقوبات خلال الشهر المقبل، باعتبار أن أي تلكؤ لمواجهة مخططات أردوغان، وما يقوم به من أعمال إجرامية في المنطقة وفي شرق المتوسط، ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل العالم، فقد آن الأوان لفتح ملف جرائم الرئيس التركي وكشف مخططاته الاستعمارية بتضافر جهود الدول المحبة للسلام للتصدي لنواياه، ومواجهة الأخطار المحدقة بالعالم.