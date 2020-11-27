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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد توافر اللقاح.. إجراءات صحية جديدة لدخول الكويت

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
إجراءات صحية جديدة
إجراءات صحية جديدة لدخول الكويت
ا ش ا
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كشفت مصادر حكومية كويتية عن جملة من الإجراءات الصحية الجديدة التي ستتخذها الحكومة عند توافر لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بكميات كافية، تتعلّق بدخول القادمين إلى الكويت.

وأوضحت المصادر- في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أنه سيسمح بالدخول للمواطنين الكويتيين، والوافدين القادمين من الدول غير المحظورة، شريطة إحضار القادم شهادة تطعيم باللقاح، أو الاكتفاء بشهادة (pcr) تؤكد عدم إصابته بالفيروس، مع إخضاعه للحجر لمدة أسبوعين.

وأضافت أن هذا الإجراء يستهدف منع انتشار عدوى وباء كورونا في الكويت، مشددة في الوقت نفسه، على أنه لن يتم تطبيق هذه الاشتراطات على المغادرين من الكويت؛ حيث سيخضع من يريد السفر إلى أي دولة لقوانينها.

وفيما يتعلق بفتح مطار الكويت الدولي بشكل أوسع، والسماح بدخول رعايا الدول الـ34 الممنوعة للبلاد، قالت المصادر إن الكويت في اختبار صحي خلال يوم الاقتراع بانتخابات مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه بعد إعلان النتائج، وتقييم هذه الأمور، فسيعاد النظر في هذه القائمة التي تخضع لتقييم يومي عبر لجنة كورونا المختصة.

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