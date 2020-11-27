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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا ترسل 3 طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
طائرات شحن عسكرية
طائرات شحن عسكرية
هدير سند
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أرسلت الحكومة التركية، أمس الخميس، 3 طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا، ما يعد خرقًا لاتفاقيات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وهبطت إحدى الطائرات التركية الثلاثة في قاعدة «الوطية» الجوية، في غرب ليبيا، وبهذا تتحدى تركيا الأمم المتحدة، ومهمة إيريني التابعة لها، حسبما نشرت فضائية «العربية».

ويأتي ذلك بعد أن رصدت مواقع تتبع حركة السفن في البحر المتوسط، يوم الأحد الماضي، سفينة تركية يُشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، دخلت إلى المنطقة التي تراقبها سفن الاتحاد الأوروبي المشارِكة في «عملية إيريني»، التي طلبت من تركيا تفتيشها، إلا أن حكومة أنقرة لم ترد على طلبها.

واتهمت أنقرة مهمة إيريني بتفتيش سفينتها بالمخالفة للقانون الدولي، لكنها نفت المزاعم التركية بأنها داهمت سفينتها «روزالين- أ» المتجهة إلى ليبيا، بشكل غير قانوني.

وأكدت مهمة إيريني في بيان رسمي، أن قواتها صعدت على متن السفينة التجارية التركية «روزالين-أ» تطبيقًا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016) و2526 (2020)، بشأن الأسلحة على ليبيا.

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