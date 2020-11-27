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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تسجل رقمًا قياسيًا لوفيات كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:29 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
هدير سند
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أمس الخميس، أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد سجل رقما قياسيا بلغ 174 حالة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء بالبلاد.

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