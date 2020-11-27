وصول جثمان الصادق المهدى إلى مطار الخرطوم

وصل منذ قليل جثمان الصادق المهدى، زعيم حزب الأمة السودانى إلى مطار الخرطوم، قادما من الإمارات، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها.وأعلنت عائلة زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، أنه توفي إثر وعكة صحية، عن 84 عامًا.وأصيب الصادق المهدي بفيروس كورونا المستجد في أكتوبر الماضي، ونقل لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة.