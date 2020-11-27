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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الزراعة الأسترالى: قرار الصين بفرض رسوم على النبيذ مقلق جدًا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:55 ص
النبيذ
النبيذ
وكالات
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قالت أستراليا، اليوم الجمعة، إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة لقرار الصين فرض رسوم أولية على صادرات النبيذ الأسترالي.

وقال وزير الزراعة الاسترالي، ديفيد ليتلبراود، في بيان، إن «قرار اليوم مقلق جدًا للتنمية وهو قرار ستتصدى له استراليا بقوة».

وأكد أن الحكومة الأسترالية ترفض رفضًا قاطعًا أي مزاعم بأن منتجي النبيذ يغرقون الصينية، وما زلنا نعتقد أنه لا يوجد أساس أو أي دليل لهذه الادعاءات.

وقالت الصين، فى وقت سابق، اليوم إنها ستفرض إجراءات مؤقتة لمكافحة إغراق أسواقها على النبيذ المستورد من أستراليا اعتبارًا من 28 نوفمبر.

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