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اقتصاد

وحدات المظليين الروسية تتسلم 40 ناقلة مدرعة حديثة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:46 ص
اقلة مدرعة حديثة
اقلة مدرعة حديثة
وكالات
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تسلم لواء المظليين الجبليين المرابط في منطقة شمال القوقاز الروسي، 40 ناقلة مدرعة حديثة من طراز «بي دي إم 4 إم» و«راكوشكا»، فضلًا عن 4 آلاف بندقية «آكا-12» الأوتوماتيكية.

وفيما يتعلق بالناقلتين المدرعتين المذكورتين فإنهما لا مثيل لهما من حيث مواصفاتهما، فهما أخف أضعافًا من الدبابات، ولا تقلان إلا قليلًا عنها من حيث قوتهما النارية، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

مع ذلك فإن «بي دي إم 4 إم» و«راكوشكا» تتفوقان على الدبابات كثيرًا من حيث السرعة والقابلية للمناورة، فضلًا عن قابليتهما للإنزال جوًا من طائرات النقل ودخول المعركة مباشرة بعد الهبوط.

يذكر أن ناقلة الأفراد المدرعة «بي دي إم 4 إم» تم تزويدها ببرج «باختشيا» المدرع المقتبس من عربة «بي إم بي – 3» الروسية المخصصة للمشاة الميكانيكية.

وتمتلك الناقلة المدرعة ذات وزن 14 طنًا فقط مدفع عيار 100 ملم الذي يمكن أن تلعب كذلك دور منصة لإطلاق صواريخ «أركان» الموجهة المضادة للدبابات والمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم والرشاش عيار 7.62 ملم.

وتسير الناقلة في الطريق المعبدة بسرعة 70 كيلومترًا في الساعة، وعلى الماء بسرعة 10 كيلومترات في الساعة، ويضم طاقمها 3 أفراد وبوسعها نقل 5 مظليين.

أما ناقلة «راكوشكا» المدرعة فتزن 13.2 طن وتخصص لنقل الأفراد والذخائر وقطع الغيار والمحروقات إلى وحدات المظليين والإنزال البحري، ولديها رشاشان، ويضم طاقمها فردين، وهي قادرة على نقل 13 فردًا.

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