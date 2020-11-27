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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز المليون حالة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:44 ص
كورونا فى ألمانيا
كورونا فى ألمانيا
وكالات
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تجاوزت ألمانيا الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وسجّلت ألمانيا رسميًا حتّى يوم الجمعة ما مجموعه 1،006،394 إصابة بالفيروس، بواقع 22،806 إصابات خلال 24 ساعة، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 15،586 (+426) حسب المعهد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت مساء الأربعاء أنّ الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستُمدّد حتّى مطلع يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمرّ أكثر من سبع ساعات مع حكّام مقاطعات البلاد الـ16 "ما زلنا مضطرّين لبذل جهود، عدد الإصابات اليوميّة ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنّه بناءً على ذلك فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في نوفمبر الجاري سيتمّ تمديد العمل بها "حتى بداية شهر كانون الثانييناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

والأربعاء بلغ معدل الإصابات اليومي بالفيروس في ألمانيا 139،6 لكلّ 100 ألف نسمة وفي العاصمة برلين 195،3 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الهدف المحدّد بـ50 إصابة لكلّ 100 ألف نسمة.

وقالت المستشارة إنّ حكومتها الاتّحادية وحكومات المقاطعات ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر رحلات التزلّج حتى العاشر من كانون الثانييناير منعًا لانتشار الفيروس.

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