لليوم الثالث.. سقوط أمطار غزيرة بمدينة مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، لليوم الثالث على التوالى، سقوط أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والميادين الرئيسية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد القصوى تحسبا لأى تداعيات.ووجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بوضع جميع المعدات على أهبة الاستعداد ومعالجة كافة نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع.وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم استئناف أعمال تطهير شنايش مياه الأمطار وشبكات الصرف فى نطاق مدينة مطروح.وأوضح أنه تم تطهير 710 من شنايش الأمطار، كما تم تمت الاستعانة بـ 26 سيارة كسح و4 شفطات و3 سيارات مدمجة.