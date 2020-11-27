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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل انتكاسة جديدة فى إصابات كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم
الثاني على التوالي، وهو مستوى لم تشهده منذ نحو تسعة أشهر، مع انتشار موجة ثالثة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد جعلت السلطات تسارع الخطى لتوفير المزيد من أسرة المستشفيات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب"، جاء تسجيل 569 إصابة بعد يوم من وصول الأرقام إلى أعلى مستوى لها منذ السادس من مارس عندما كانت كوريا الجنوبية تعاني من أول وباء كبير لكوفيد-19 خارج الصين.

وحذر رئيس الوزراء تشونج سي- كيون من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى ألف إصابة وتتسبب في أزمة أكبر تشمل نقص أسرة المستشفيات إذا لم تتمكن إجراءات التباعد الاجتماعي وغيرها من القيود في وقف انتشار العدوى.

وقال تشونج في اجتماع بشأن التعامل مع كوفيد-19 "الوضع خطير للغاية حيث أبلغت جميع المدن والأقاليم وخاصة جميع مناطق سول وعددها 25 عن تسجيل حالات جديدة".

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع ووضعت قيودا على تناول الطعام بالخارج والمراسم الدينية والترفيه الليلي.

وجاءت هذه الخطوة بعد شهر من تخفيف قيود مماثلة لدى انحسار الموجة الثانية من الإصابات، بينما حث تشونج السلطات على توفير المزيد من أسرة المستشفيات لمنع حدوث نقص.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية 32887 والوفيات 516.

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