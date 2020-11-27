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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء مراسم تحية الإمبراطور اليابانى بسبب كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:16 ص
تحية الإمبراطور اليابانى
تحية الإمبراطور اليابانى
وكالات
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ألغت اليابان مراسم تحية الإمبراطور ناروهيتو بمناسبة العام الجديد في القصر الإمبراطوري، في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، يأتي إلغاء الحدث السنوي والذي كان من المقرر عقده في 2 يناير 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتعامل مع الارتفاع الأخير في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس.

وتطلب أربع مدن رئيسية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، حاليا من الحانات والمطاعم خفض عدد ساعات العمل.

وفي 2 يناير الماضي، ارسل ناروهيتو، الذي تولى عرش الأقحوان في مايو 2019، تحياته بالعام الجديد للمرة الأولى أمام عشرات الآلاف من المهنئين في القصر.

وشاركت الإمبراطورة ماساكو وآخرون من أفراد العائلة الإمبراطورية في الحفل، ورحبوا بالحشد المبتهج من الشرفة.

يذكر أن هذه هي أول مرة تلغى فيها هذه المراسم منذ عام 1990، عندما كانت اليابان في حداد على وفاة الإمبراطور هيروهيتو، جد ناروهيتو في العام السابق.

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