المستشار النمساوى يدين هجوما على حاخام يهودى بفيينا

أدان المستشار النمساوي سباستيان كورتس هجوما تعرض له حاخام يهودي بالعاصمة فيينا، عندماانتزعت امرأة القلنسوة اليهودية (الكيباه) منه وهددته بسكين، في هجوم يبدو أنه يندرج في إطار معاداة السامية.ونقلت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) عن وزارة الداخلية النمساوية قولها إن المرأة كانت تصيح بشعارات معادية لليهودية أثناء تنفيذ الهجوم.ولاذت منفذة الهجوم بالفرار، وذكرت الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.وقال المستشار النمساوي: "إنني أدين بأشد العبارات هذا الهجوم المعادي للسامية على حاخام في فيينا اليوم".وأضاف: "لابد أن نحارب معاداة السامية بحزم، ونبذل ما باستطاعتنا لضمان أن يعيش اليهود في النمسا بأمان، لأن أوروبا بدون يهود لن تكون أوروباؤمجددا".وأفادت شبكة (أو.إي 24) الاخبارية بأن الحاخام أبلغ الشرطة أن المارة أشاحوا بأنظارهم بعيدا أثناء الهجوم بدلا من محاولة التدخل لمساعدته.