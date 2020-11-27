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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاض فنزويلى يدين ستة مديرين أمريكيين فى مجال النفط

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:11 ص
النفط
النفط
وكالات
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أدان قاض فنزويلي ستة مديرين تنفيذيين أمريكيين سابقين في مجال النفط بتهم فساد، وحكم عليهم
بالسجن لفترات تتراوح بين ثمانية أعوام وأكثر من 13 عاما.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، حكم على خوسيه بيريرا، الذي كان الرئيس المؤقت لشركة سيتجو ومقرها مدينة هيوستن الأمريكية وقت إلقاء القبض عليه، بالسجن لمدة 13 عاما و7 أشهر، بينما حُكم على الرؤساء التنفيذيين الخمسة الآخرين بالسجن ثماني سنوات و10 أشهر، بحسب بيان صادر عن المحكمة العليا في فنزويلا.

تم القبض على المواطنين الأمريكيين الستة، المعروفين باسم سيتجو 6، في 21 نوفمبر 2017 وتأتي الأحكام الصادرة بحقهم بعد أقل من أسبوع من دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "الإفراج غيرالمشروط" عنهم وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.

وفي بيان صدر يوم السبت الماضي، قال بومبيو إنه تم استدراج الرجال الستة "إلى كاراكاس لحضور اجتماعات عمل، واحتجزوا ظلما من قبل عناصر أمنية ملثمة، ثم أُلقي بهم في أحد أخطر السجون في فنزويلا".

كما تعهد بومبيو بمواصلة العمل لضمان إطلاق سراحهم.

وتم القبض على المديرين التنفيذيين الستة بتهمة الفساد والاختلاس في إطار مخطط لإعادة تمويل سندات الشركة. وتقول حكومة كاراكاس إن الصفقة قدمت شروطا غير مواتية لشركة النفط الوطنية العملاقة "بي دي في إس إيه "وتتضمن دفع عمولات.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتحقق 95 % من العملة الأجنبية من النفط.

وانخفض إنتاج النفط في فنزويلا بسبب سوء الإدارة ونقص الاستثمار والعقوبات الأمريكية، مما دفع البلاد إلى استيراد الوقود من إيران، في خطوة زادت التوترات مع واشنطن.

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