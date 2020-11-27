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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد إجراء مسحات طبية.. إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بفيروس كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:26 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن إصابة حالتين من أسرة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إصابتهما بعد العودة من حفل زفاف شقيقه.

وأضاف رحمي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري أنه كان هناك 6 أفراد مشتبه بهم وتم إجراء المسحات لهم، وثبت إصابة اثنين منهم وهما الآن تحت الملاحظة وفي المراحل الأخيرة من العدوى، لافتًا إلى أن هذا يأتي بعد إجراء مسحات طبية لأسرة محمد صلاح.

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