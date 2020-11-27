«الشيوخ» المكسيكى يصوت لإلغاء الحصانة الرئاسية

وافق مجلس الشيوخ المكسيكي على تعديل دستوري يلغي الحصانة الرئاسية ويسمح بالملاحقة القضائية للرئيس في حال ارتكابه جرائم عدة بينها الفساد خلال توليه منصبه.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، لا يزال اقتراح القانون الذي سبق أن تم إقراره في مجلس النواب يتطلب نيل موافقة غالبية مجالس نواب الولايات.وبموجب الدستور المكسيكي الحالي، لا يمكن محاكمة الرؤساء أثناء ولايتهم إلا بتهمة الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى.ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على التعديل بغالبية 89 صوتا مقابل 23.وقاد الاقتراح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يساري شعبوي يعتبر أن الحصانة الرئاسية أججت الفساد.ويسيطر الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب مورينا على المجلسين في الكونجرس.واتهم لوبيز أوبرادور أسلافه بالكسب غير المشروع، وبأن الدستور أمّن لهم الحماية من المحاكمة.والشهر الماضي، وافق النواب على طلب لوبيز أوبرادور إجراء استفتاء العام المقبل بشأن محاكمة خمسة من أسلافه بتهم تشمل الفساد.ورغم أنّ استفتاءً كهذا ليس شرطا قانونيا، قال لوبيز أوبرادور إن حكومته لن تتخذ إجراءات قانونية إلا إذا حظيت بدعم الشعب المكسيكي.