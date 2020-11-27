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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تطلب تقييم لقاح لكورونا تمهيدًا لطرحه خلال أسابيع

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:21 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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طلبت بريطانيا، اليوم الجمعة، من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح كوفيد-19 المقترح الذي طورته جامعة أوكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا، وذلك لتوفير إمدادات مؤقتة في خطة نحو البدء في طرحه قبل نهاية العام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تتوقع أسترا زينيكا توفير أربعة ملايين جرعة في بريطانيا بحلول نهاية الشهر المقبل، ويهدف وزير الصحة مات هانكوك إلى البدء في طرحه قبل عيد الميلاد.

وقال هانكوك، في بيان، "لقد طلبنا رسميا من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح أوكسفوردأسترا زينيكا لفهم البيانات وتحديد ما إذا كانت تلبي معايير السلامة الصارمة".

وأضاف: "هذه الرسالة هي خطوة مهمة نحو طرح لقاح بأسرع ما يمكن بأمان".

وتقوم وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية بالفعل بتقييم اللقاح في "مراجعة متجددة" مع ورود بيانات بشأن السلامة والفاعلية.

وطلب هانكوك من الوكالة أيضا الموافقة على لقاح شركة فايزر-بيونتيك بعد أن ثبتت فاعليته بنسبة 95%.

ونشرت أوكسفورد وأسترا زينيكا النتائج المؤقتة للفاعلية يوم الإثنين والتي أظهرت أن اللقاح يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% عند إعطائه على هيئة نصف جرعة متبوعا بجرعة كاملة.

وقال كبير مستشاري العلوم في بريطانيا يوم الخميس إن النتائج المؤقتة أظهرت نجاح لقاح أوكسفوردأسترا زينيكا.

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