ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، عندما سئل عمّا إذا كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب "بالتأكيد سأفعل، وأنتم تعرفون ذلك".واستدرك: "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، مضيفا "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".وقال ترامب تعليقا على نتيجة الانتخابات، إنها "كانت عملية تزوير هائلة" من دون تقديم اي دليل، واصفًا البنية التحتية لنظام التصويت الأمريكي بأنها شبيهة "بدولة من العالم الثالث".وفي وقت سابق، كتب ترامب على تويتر "كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%".وطالب ترامب أنصاره الأربعاء بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز بايدن.وخاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الاميركية.في المقابل حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأربعاء بأن الأمريكيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.