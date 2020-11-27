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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باشينيان: تحدثت مع بوتين عبر الهاتف مرتين خلال ساعة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:21 ص
بوتين
بوتين
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الروسي مرتين خلال ساعة مساء الخميس، وبحث معه الوضع في قره باغ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال باشينيان: "تحدثت عبر الهاتف مرتين خلال الساعة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحثنا المسائل المتعلقة بالبلدات في ممر لاتشين (بين أرمينيا وقره باغ) وقضية المفقودين وأعمال البحث وتبادل الأسرى وجثث القتلى ونشر قوات حفظ السلام وفك الحصار عن المواصلات في المنطقة".

وأضاف باشينيان أنه يجري اتصالات كثيرة مع بوتين وبشكل دائم، مضيفا أنه لا يتم الكشف عن جميع تلك الاتصالات.

يذكر أن روسيا نشرت قوات حفظ السلام في منطقة قره باغ، تنفيذا لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي وقعه الرئيس الروسي ورئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان يوم 9 نوفمبر الجاري.

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