ضبط هارب زوّر شهادة وفاة لرفع اسمه من المطلوبين

تمكن ضباط جهاز مباحث قطاع السجون من ضبط هارب من ليمان 440، مختبئًا فى أحد الأماكن بالقاهرة الكبرى، بعد تزويره فى محررات رسمية.وورد إلى اللواء غالب مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، إخطارًا يفيد بأن المحكوم عليه، أحمد صبحي عيد جضيع، مواليد 1990، الهارب إبان أحداث 25 يناير 2011، والمرفوع من قوائم الهاربين من السجون، نظرا لوفاته، مقيم خلف مساكن العبد في السلام بالقاهرة.وتبين أن المذكور هارب من ليمان 440 الصحراوي، حماية مخدرات بالحكم بالسجن 3 سنوات، والذى يبدأ حبسه منذ شهر مارس 2010، وما زال على قيد الحياة، وينتحل اسم محمود صبحي عيد جضيع ببطاقة رقم قومي مزورة ومقيم بعزبة عليان في مركز الخانكة.وبناء على تعليمات اللواء هشام البرادعي، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع السجون، تم التنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، وتم استهداف المتهم وضبطه.وبمواجهة المتهم بالمعلومات أقر بها وأضاف أنه عقب هروبه من حبسه بليمان 440 الصحراوي استخرج شهادة ميلاد باسم محمود صبحي عيد جضيع "ساقط قيد"، وتمكن من خلالها من استخراج بطاقة رقم قومي بذات الاسم، وفي يناير 2016 حدثت وفاة شقيق والدته جمعة سويلم سلام، وتم استخراج شهادة وفاة على غير الحقيقة بادعاء اسمه أحمد صبحي عيد جضيع، حيث تم استخدامها بكف البحث عنه ورفع اسمه من قوائم الهاربين من السجون.وبالكشف عن المذكور جنائيا تبين أنه مطلوب للسجن 10 سنوات في جناية مخدرات، وأخرى بالسجن المؤبد.وقام الهارب بإصدار شهادة وفاة له؛ لرفع اسمه من قوائم المطلوبين، وارتكب جنايتين مخدرات، عوقب على إثرهما بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات، واختبأ بعد ذلك بحى الخانكة فى القليوبية.