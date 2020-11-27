رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالي تُعين مزيدًا من العسكريين في رئاسة الأقاليم بعد الانقلاب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
مالي
مالي
وكالات
طباعة
عينت مالي عسكريين بارزين رؤساء لعشرة أقاليم في البلاد ما أثار قلق الفصائل السياسية من استحواذ الجيش على سلطات أكثر من اللازم بعد انقلاب أغسطس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس، تلاشت آمال نقل السلطة لمدنيين بتعيين قائد المجلس العسكري نائبا للرئيس، بينما جرى تعيين الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا.

ووفقًا لبيان حكومي صدر في وقت متأخر الأربعاء، يتولى عسكريون الآن حكم 13 من جملة 20 إقليمًا في البلاد.

وقال متحدث باسم تحالف "إم 5" لجماعات المعارضة الذي قاد احتجاجات حاشدة قبل الانقلاب "إنهم يعسكرون البلاد بدلًا من دفعها نحو الاستقرار".

وأضاف "هذا ليس ما توقعناه منهم.. هذا غير مقبول".

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

الصور

image description

صناع الأغنية في عزاء الموسيقار طارق عاكف

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

توتنهام يفوز على لودوجوريتس برباعية فى الدورى الأوروبى

استطلاع: 75% من الألمان يعتزمون تقييد مخالطتهم في عيد الميلاد

اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومشيعي مارادونا قبل مراسم دفنه

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: نسعى لتوثيق عناصر الفن الإسلامي

«حماد»: فكرة النفي عند «ماركيوز» أوسع من المفاهيم المرتبطة بحركات التمرد

«عبد الحميد»: كتاب حسن حماد يجمع بين الاهتمام الفلسفي والجمالي

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة