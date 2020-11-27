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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنرال روسى: تطوير أنظمة «إس-500» الصاروخية سينجز فى 2021

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:43 ص
أنظمة «إس-500»
أنظمة «إس-500»
وكالات
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أكد الفريق أندريه يودين، نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، أن العمل على أحدث الأنظمة الصاروخية الروسية للدفاع الجوي "إس-500" سينجز في عام 2021.

وقال الجنرال في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر": "تجدر الإشارة إلى أنه من المخطط لإنجاز العمل على تطوير النظام المتنقل للدفاع الجوي والصاروخي (إس-500)".

وكان يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد صرح في وقت سابق بأن أنظمة "إس-500" خاضعة للتجارب، ويتم شراء بعض مكوناتها للبدء بالإنتاج المتسلسل للأنظمة.

ومن المتوقع بدء تسليم "إس-500" للقوات المسلحة في 2025.

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