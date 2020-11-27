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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية» الفرنسية ترفض توصيات البرلمان بالاعتراف بقره باغ

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:32 ص
قره باغ
قره باغ
وكالات
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رفضت وزارة الخارجية الفرنسية قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يدعو للاعتراف بـ "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، والتي يدور حولها نزاع طويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان.

وحسبما أفادت وكالة انباء "فرانس برس"، جاء في بيان للخارجية الفرنسية، أن "فرنسا لن تعترف بجمهورية ناغورنو قره باغ المعلنة من طرف واحد".

وأضافت الخارجية أن مهمة فرنسا باعتبارها رئيسا مناوبا لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتلخص في العمل على تسوية النزاع في قره باغ من خلال المفاوضات".

وأكدت أن "الوضع النهائي لقره باغ لا يمكن تحديده مسبقا بطريق أحادي الجانب"، مشيرة إلى أن الأولوية الآن تتمثل في ضمان العودة الآمنة للنازحين.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد تبنى قرارا غير ملزم يوم الأربعاء، دعا فيه الحكومة الفرنسية للاعتراف بـ "جمهورية قره باغ".

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