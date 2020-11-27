غواصون يتحدثون عن ضوابط الغوص الجديدة

بعد توقف نشاط الغوص لأسابيع عدة في مدينة شرم الشيخ والغردقة بهدف الحفاظ على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، أصدرت الحكومة المتمثلة في وزارة البيئة قرارًا يقتضي بعودة تنفيذ نشاط الغوص الابتدائي للمراكب السياحية أثناء الرحلات البحرية ببعض المواقع التي تتوفر فيها متطلبات ممارسة هذا النشاط، في إطار الحفاظ على سلامة وأمان الزوار والمواطنين.فيما أصدر قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة قررًا بتنفيذ نشاط الغوص بداية من شهر ديسمبر القادم، وذلك في المواقع التالية: «نورث لاجون – ثاوث لاجون – التمبل – الكهرباء – خريطة – الجزيرة البيضاء» فقط دون غيرها، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة من قبل جميع مراكز الغوص والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى تطبيق الضوابط التنظيمية والمعايير البيئية والإجراءات والضوابط الفنية والسلامة المهنية لنشاط الغوص.تواصلت «الدستور» في التقرير التالي مع غواصين محترفين بمحافظة البحر الأحمر، بشأن قرار عودة الغوص ومدى تطبيق الضوابط الفنية الجديدة.وائل جمال، غواص محترف في محافظة البحر الأحمر، أوضح أن الغواصين دائمًا يعملون على توجيه الزوار والسياح بمنع اختراق التعليمات البيئية، أو القيام بسلوكيات من شأنها أن تضر بالبيئة والحياة البحرية، وذلك من خلال التوعية قبل نزول البحر أو على الشواطئ.شدد «جمال» على مدى خطورة القيام بأنشطة بحرية مُجرمة وممنوعة من قبل المنظمات البيئية، بالإضافة إلى القيام برحلات بحرية، ومن ثم إلقاء بواقي الطعام في مياه البحر وغيرها من الممارسات التي من الممكن أن تضر بالبيئة الطبيعية وخسارة الحياة البحرية التي تتميز بها مصر.في عام 2019، منعت وزارة البيئة تنفيذ كل أنشطة الغوص الابتدائى تحت مسمى الغوص الاستكشافي أو ما يُعرف بـ «غوص الهواة»، على أن يُسمح بتنفيذ هذا النشاط فقط برًا من الشاطئ وفي مناطق الغوص الكائنة بمواجهة الفنادق والقرى السياحية فقط، وذلك حرصًا على الحياة البحرية، وفقًا للمنشور رقم 24 الصادر عن جهاز شؤون البيئة ليتم العمل به بدءً من شهر نوفمبر 2019.هناك عدد من نقاط الغوص المشهورة بتواجد الحيوانات البحرية النادرة بها بكثرة، يقولها محمد جلال، غواص محترف، مستطردًا أنه تأتي على رأسها جزيرة الأخوين ومحمية رأس محمد وألفين ستون، وغيرها من الأماكن الذي يعرفها الغواصون جيدًا في محافظة البحر الأحمر.وأضاف «جلال» أن القاعدة الأبرز والأهم من أجل الحفاظ على الحياة البحرية في شرم الشيخ والغردقة هي التزام الزوار بالقوانين واللوائح التي تحدد كيفية التعامل مع البيئة البحرية أثناء رحلات الغوص، مشيرًا إلى أن عدم اللمس هي القاعدة الأبرز والأهم التي يؤكد ويشدد عليها الغواص قبيل اطلاق الرحلة البحرية، أي أنه ممنوع نهائيًا لمس أي حيوان بحري.مهند سليمان، غواص محترف، يرى أن أي غواص محترف يكون حريص كل الحرص على تطبيق الضوابط التي تنظم النشاط السياحي ككل وليس الغوص فقط، موضحًا أنه حتى الرحلات البحرية التي تنطلق فيتم التنبيه على جميع من على متن المركب السياحي بالالتزام بالتعليمات البيئية.عدم لمس الحيوانات البحرية أو إلقاء المخلفات هي أبرز التعليمات السياحية البيئية، وأهمها، بحسب «سليمان»، الذي شدد على ضرورة عدم خرق تلك التعليمات من قبل المنشآت السياحية أو الزوار أو الغواصين أنفسهم.تُقدر قيمة السياحة البيئية البحرية كالغوص الترفيهي المتعلق بمشاهدة الحيوانات البحرية بحوالي 47.5 مليون دولار على الصعيد العالمي، بحسب ما كشفته مجموعة بيو البيئية العالمية.