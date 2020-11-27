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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 691 وفاة و37 ألف إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:18 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 37614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 691 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

ووثق البلد الواقع في أمريكا الجنوبية 6 ملايين و204 آلاف و220 إصابة، بالإضافة إلى 171460 وفاة في المجمل، منذ ظهور الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها بصدد التوقيع على مذكرات مع شركات أدوية أجنبية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لشراء لقاحات ضد كورونا بما فيها "سبوتنيك V" الروسي.

وعقد مسؤولو الوزارة اجتماعات الأسبوع الماضي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركات "فايزر" و"بيونتيك"، و"موديرنا" و"جونسون" الأمريكية والألمانية في وقت تدرس فيه الصحة البرازيلية الوثائق التي قدمتها المصادر المعنية، لشراء اللقاحات في "اللحظة المناسبة".

وذكر بيان عن الوزارة، أن "الحكومة وقعت عقودا للحصول على 142.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، حيث سيتمكن ثلث سكان البلاد من تلقي التطعيم".

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