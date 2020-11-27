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الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين رغم كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:21 ص
التجارة
التجارة
وكالات
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قالت جمعية التنمية الخارجية الصينية، إنه على الرغم من تأثر التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بسبب كورونا، لكن من المتوقع أن يتجاوز التبادل التجاري 100 مليار دولار بحلول نهاية 2020.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال الأمين العام للجمعية "CODA"، إنه على الرغم من أن الوباء يؤثر على التعاون بين روسيا والصين، إلا أن التجارة بين البلدين ستظهر نموا كبيرا، لا سيما في النصف الثاني من العام الجاري، وبحسب توقعات الجمعية فإن التجارة الثنائية ستتجاوز 100 مليار دولار بحلول نهاية 2020.

وأضاف أن الطلب المحلي في الصين في تزايد مستمر وأن روسيا تعزز الصادرات إلى البلاد، مشيرا إلى أن روسيا تصنع منتجات صديقة للبيئة غير معدلة وراثيًا.

وقال سفير الصين الجديد في روسيا "Zhang Hanhui"، إن بكين تعتبر موسكو شريكا موثوقا به وتفتح أسواقها أكثر فأكثر أمام البضائع الروسية.

وأوضح الدبلوماسي، أن الصين بحاجة إلى موردين جدد، في ظل ضلوعها في حرب تجارية مع واشنطن، وأنها تعتبر روسيا بديلا جيدا.

وكانت موسكو وبكين قد أعلنتا، في عام 2019، أنهما أزالتا جميع الحواجز التي يمكن أن تعرقل تعاونهما سريع التطور، لمضاعفة حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

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