«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

قال الناقد طارق الشناوي إن صاحب العقار الذي كانت تسكن به الفنانة الكبيرة شادية رفض وضع "يافطة" عاش هنا والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة.وأضاف "الشناوي"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن صاحب العقار كانت حجته أن هناك آخرين عاشوا في العمارة أحق من شادية بتعليق اليافطة.يذكر أن مشروع "عاش هنا" تابع لجهاز التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، وهو المشروع الذي يخلد المشاهير الراحلين من خلال تعليق يافطات تذكر أن الفنان الراحل عاش في هذا المبنى.أما عن الفنانة شادية فقد ولدت في 8 فبراير 1931 وتوفيت في 28 نوفمبر 2017، وهي فنانة تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما.اختار لها والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت في السينما باسم شادية، وقدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عامًا حوالي 112 فيلمًا و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلًا في الأفلام العربية، فضلًا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية.