منح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما، إجازة إاستثنائية اعتبارا من 28-11-2020، وذلك بكافة جهات المحافظة، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل، خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.كما قرر محافظ البحيرة تخفيض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة (الديوان العام الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - كافة الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم) بنسبة 25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحةوطبيعة العمل.وأكد "آمنة" أنه تم التشديد على جميع الجهات المشار إليها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة، ووسائل النقل العام والخاصة، ووسائل النقل الجماعي والأجرة.وسمح بمنح إجازة مفتوحه لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلى، والتشديد على ارتداء الكمامة، خاصة في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل، وتكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها، وغلق الكافيهات التي تقدمها.وأكد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات، على أن تكون الإجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.يأتى ذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذا تخويل السلطة المختصة بتنظيم العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.