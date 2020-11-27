«بيدرسن» يبحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودى

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه بحث التسوية السورية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.و قال بيدرسن، إنه جرى بينه وبين الوزير السعودي تبادل الآراء حول الوضع على الاتجاه السياسي وآفاق التقدم بالعملية السياسية في سوريا، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضاف: «نواصل بحث مدى تقدمنا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وسبل المضي قدمًا بذلك».والتقى بيدرسن الأسبوع الماضي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم 19 نوفمبر ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم 21 نوفمبر.يأتي ذلك قبيل اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف، من المقرر أن يستمر من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.