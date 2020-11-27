طبيب نفسى: لاعبو الأهلى أكثر ضغطًا من لاعبى الزمالك

حالة من التوتر يعيشها جمهور الكرة في مصر، وذلك بسبب انتظار صافرة بداية نهائي القرن الأفريقي، في سابقة هي الأولى من نوعها في القارة السمراء.ويلتقي مساء اليوم عملاقي الكرة المصرية الزمالك والنادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعي الفارس الأبيض تحقيق النجمة السادسة، فيما يأمل النادي الأهلي في اقتناص اللقب التاسع له.ويعيش اللاعبون حالة من التوتر خاصة بعد المسحة التي أجرها الكاف، والتي أثبتت إصابة 6 لاعبين وهم اليو ديانج، وليد سليمان، صالح جمعة من الأهلي، والونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما من القلعة البيضاء.طبيب نفسي: محاضرة نفسية للاعبين قبل المباراةويرى الدكتور أحمد البدوي، أخصائي الطب النفسي، أنه لابد لكل من الأجهزة الفنية، أن تحضر اللاعبين نفسيا، وذلك لتقليل التوتر والقلق.وأشار البدوي، أن لاعبي الأهلي أكثر ضغطا من لاعبي النادي الزمالك، وذلك بسبب فوز الزمالك خلال المواجهات الأخيرة بينهم، الأمر الذي يشكل عبئا على اللاعبين."بلاش عصبية".. التشجيع المفرط قد يكلفك حياتكوأكدت دراسة بريطانية، أن الانفعال والعصبية الزائدة عن الحد، تساهم بشك كبير في زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.وأشار الباحثون إلى أن الإفراط في التشجيع من الأمور التي تساهم في توقف عضلة القلب، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياتك.