معلمة بأزهر أسوان تفوز بالمركز الأول فى مسابقة أفضل معلمة للتربية البدنية

حصلت المعلمة ياسمين هاشم مسؤول اللياقة البدنية بقسم التربية الرياضية بمنطقة أزهر أسوان، ومعلم التربية الرياضية بمعهد فتيات النزل الإعدادي الثانوي، على المركز الأول في مسابقة أفضل معلمة للتربية البدنية بالوطن العربي ممثلة عن الأزهر الشريف في النسخة الثانية من مؤتمر رياضة المرأة العربية، والتي سجلت فيها أكثر من ٢٠٠٠ معلمة للتربية البدنية من جميع الدول العربية.وقدم الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومحمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، التهنئة لـ ياسمين هاشم، فيما تم تكريمها عن فوزها بهذا المركز من قبل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية المنظم للمؤتمر، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عماد البناني وزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، والدكتور محمود سيد هاشم مدير المؤتمر.يأتي هذا الفوز تتويجًا لدعم ومجهودات وتوجيهات مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة محمد منير والموجة الأول للتربية الرياضية ماهر عرابي.