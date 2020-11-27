انقطاع مياه الشرب بـ13 منطقة فى أسوان.. مساء اليوم

تنقطع مياه الشرب، مساء اليوم الجمعة، عن بعض المناطق بأسوان، نظرًا لقيام شركة المياه بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم (14).ومن المقرر أن تنقطع المياه عن مناطق عزب كيما بالكامل وهى: (النهضة – التحرير – السنية – الفرن – جراجوس - الوادى)، بالإضافة إلى مناطق (الصداقة القديمة – الأولى بالرعاية – عمارات كيما السد – عمارات الحديد والصلب – مستعمرة كيما – المجمع الصناعى )، وضعف المياه فى باقى مناطق حى شرق.ويبدأ انقطاع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.