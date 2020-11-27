توقيع الكشف المجانى على 1795 مواطن بقرية القنان فى أسوان

اختتمت أعمال القافلة الطبية العلاجية المتنقلة بقرية القنان بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، والتي نظمتها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أعمالها بمقر مركز شباب القنان بعد أن استغرقت مدة يومين.شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية، وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بعد إجراء الكشف عليهم.أسفرت القافلة الطبية عن توقيع الكشف الطبي لـ 1795 مواطن وتم صرف العلاج المناسب لكل حالة مجانًا، بالإضافة إلى عمل تحاليل الدم والطفيليات والفحوصات الطبية والأشعة السينية والموجات الصوتية والكشف المبكر والتثقيف الصحي للحالات التي تحتاج لذلك.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.