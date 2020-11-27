استمرار تشجير طريق إدفو الصحراوى بمبادرة «هنجملها» (صور)

استكملت مبادرة "هنجملها" أعمالها، لليوم الثانى، بمشاركة 3 لوادر و3 حفارات، لتجميل وتشجير طريق إدفو الصحراوى من ناحية الغنيمية، بطول 4 كيلو بواقع 4 كيلو فى كل جانب، بالجهود الذاتية للهيئات المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "شبابك يا مصر" للتنمية الزراعية والمجتمعية.وشارك فى الأعمال معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، وهندسة ري إدفو غرب، وهندسة ري شرق، وتبرع أهالى المنطقة بالمساعدة فى توفير 2 لودر.بدوره، توجه العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بالشكر والتقدير لكافة المشاركين فى المبادرة، خاصة المهندس ياسر شهاب مؤسسة "شبابك يا مصر" للتنمية الزراعية.وأكد على أن استمرار هذه المبادرات فى كل موقع، والمشاركات للهيئات المختلفة والمشاركات الشعبية لها دور فعال وداعم رئيسى فى التنمية، كما أن فكرة مشاركة كل هذه الهيئات، وخاصة أنه سوف تنضم لها مراكز الشباب والتربية والتعليم ومياه الشرب والكهرباء والطرق والكبارى وهيئات أخرى، سيجعل الجميع يعمل يدا بيدا لنصنع كل فترة عملا جديد نشترك فيه جميعا.