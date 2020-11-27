تكريم مجتازى برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بأسوان

كرم الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، يرافقه محمد السيد مدير عام التعليم الفنى، مجتازي برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني «TVET» لتأهيل شباب التعليم الفني لسوق العمل، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.حضر التكريم علاء عمر مدير إدارة التوجيه الفني بقطاع التعليم الفني، وضياء الدين أحمد خبير مناهج التعليم الفندقي بقطاع التعليم الفني، ومحمود قاسم خبير التعليم القائم على الشراكات ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني « TVET».جدير بالذكر أن برنامج «TVET EGYPT» الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي أطلق فاعليات جولته الأولى من ورش العمل الخاصة بتدريب المدربين «TOT» للتدريب المهارى لمحافظات الصعيد بإجمالي 13 محافظة بواقع 25 متدربًا من كوادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنواعه المختلفة، وذاك في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر الجاري بفندق بسمة.