ترامب: تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تسليم لقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.وصرح ترامب، في حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج بمناسبة عيد الشكر، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، بأنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.