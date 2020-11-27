كندا.. تخفيف عقوبة المدان بقتل 6 أشخاص فى مسجد كيبيك

أعلنت محكمة كندية في مقاطعة كيبك تخفيف العقوبة الصادرة بحق المدان بقتل 6 أشخاص في مسجد بمدينة كيبيك عام 2017.وأوضحت أعلى محكمة في كيبك الكندية، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أن الأحكام المتتالية المؤبدة الصادرة بحق المدان "ألكسندر بيسونيت" غير دستورية.وأشارت الشبكة إلى أن قرار اليوم يعني أن ألكسندر، 30 عامًا، يمكنه تقديم طلب الإفراج المشروط بعد قضاء 25 عامًا سجنًا على الرغم من عدم ضمان منح الإفراج المشروط.وكان ألكسندر بيسونيت قد حُكم عليه في فبراير 2019 بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عامًا.