توتنهام يفوز على لودوجوريتس برباعية فى الدورى الأوروبى

فاز فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ضيفه لودوجوريتس البلغاري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.وسجل رباعية توتنهام، كارلوس فينيسيوس في الدقيقتين 16 و34 وهاري وينكس في الدقيقة 63 ولوكاس مورا 73.بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، مناصفة مع المتصدر رويال أنتويرب، الذي تصب المواجهات المباشرة في صالحه، بينما تذيل لودوجوريتس الترتيب دون نقاط.