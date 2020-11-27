زعماء المجر وبولندا يتعهدون بالتمسك بحق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبى

تعهد زعماء المجر وبولندا بالتمسك بحق النقض (الفيتو) ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة وصندوقه الضخم للإغاثة من الأوبئة قائلين إن الآلية التي تربط دفع الأموال بمبادئ سيادة القانون تهدد بإخراج الكتلة عن مسارها.وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم أن كلًا من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، ونظيره البولندي ماتيوس موراويكي التقيا في العاصمة المجرية بودابست لمناقشة سبل إقناع قادة الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص ألمانيا، التي تتولي في الوقت الحالي رئاسة الكتلة، بالتخلي عن آلية الشروط.وقال موراويكي من جانبه خلال مؤتمر صحفي إن "هذا خطيرٌ للغاية على تماسك أوروبا، ويمثل حلًا سيئًا يهدد بتفكك أوروبا في المستقبل".وأوضح أنه يمكن استخدام آليات حصرية مماثلة في المستقبل ضد بلدان أخرى، وفي قضايا أخرى، مشيرًا إلى أن هذه "ليست الطريقة الصحيحة".وشدد رئيس الوزراء البولندي على أن مشروطية التمويلات غير مكتوبة في المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي.