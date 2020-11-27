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تقارير ومتابعات

تفاصيل استعدادات المقاهى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:42 ص
الليبي
الليبي
احمد التمساح_ اريج الجيار
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كان أصحاب المقاهي يستعدون للمباريات الساخنة بتنظيم المقاعد بجانب بعضها، حيث أن الزبائن لايجدوا لأنفسهم مكانًا، لكن بعد ظهور فيروس كورونا أصبح الوضع مختلف تمام في الاستعداد لمباراة نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، حيث يقومون بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وتقديم المشروب في كاسات مصنوعة من البلاستيك وحث المواطنين علي ارتداء الكمامات قبل دخول المقه.

يقول أيمن محمد، صاحب مقهي بالإسكندرية، إنه مستعد لتنظيم الأهالي خلال مشاهدة المباراة من تنظيم المقاعد، حيث أن كل مقعد يبتعد عن الثاني حوالي متر أو أكثر، ويقدم المشروبات في كاسات من البلاستيك، ومنع أي مواطن من الدخول إلا بعد ارتداء الكمامة.

وأضاف «محمد» أنه يقوم بتعقيم ورش المواد المطهرة في أرجاء المقه وعلى المقاعد للحد من انتقال العدوى بين المشاهدين.

وفي نفس السياق، يقولمحمد الليبي، أحد العاملين بمقه في حي العجمي، التابع لمحافظة الإسكندرية، إنه سيقوم بتنظيم المقاعد، حيث يكون بين كل مقعد والثاني حوالي متر تقريبًا، وإنه أت بشاشة عرض كبيرة لعدم تكدس الأهالي أمام الشاشة عند مشاهدة المباراة، بجانب رش المقهى بمواد مطهرة للحد من انتشار فيروس كورونا بين لأهالي.

وأكد أن أصحاب المقاهي يستقبلون الزوار بكل الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات ورش الكحل بعد تزايد عدد لإصابات من بداية شهر نوفمبر، وأنهم مستعدون لاستقبال الأهالي خلال عرض المباراة بكل وعي وحرص.

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