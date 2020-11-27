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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 27-11-2020

محليًا، نقدم لكم سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 27-11-2020

جاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع ووصل في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدرهم الأماراتي في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع وسجل اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وبلغ في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وحقق في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

جدير بالذكر، أن الدرهم الإماراتي يرمز له رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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